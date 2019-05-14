المجلس العسكري السوداني: شقيق واحد للبشير معتقل والثاني فرّ إلى تركيا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان انه اعتقل واحداً فقط من أشقّاء الرئيس المخلوع عمر البشير الخمسة وليس اثنين كما كان أعلن سابقاً، مشيراً إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي للصحافيين ان كنّا أعلنّا في 17 نيسان، اعتقال شقيقيّ الرئيس، عبد الله والعبّاس، لكنّ المعلومة لم تكن دقيقة، ففي ذلك اليوم تمّ القبض على عبد الله، فقط..
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