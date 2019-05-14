المتحدث باسم التحالف العربي: لا يوجد أي تسلل حوثي بالسعودية وحدودها آمنة

أكد المتحدث باسم ​التحالف العربي​ في ​اليمن​ تركي المالكي انه "لا توجد أي عمليات تسلل من جماعة الحوثي داخل ​السعودية​، مؤكدا أن حدود المملكة آمنة"، مشدداً على أن ""التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا، ونعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود ​الأمم المتحدة​ في اليمن".

ومنذ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، ​القوات​ الحكومية في مواجهة ​الحوثيين​ في اليمن.