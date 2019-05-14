أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي انه "لا توجد أي عمليات تسلل من جماعة الحوثي داخل السعودية، مؤكدا أن حدود المملكة آمنة"، مشدداً على أن ""التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا، ونعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".
ومنذ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم التحالف العربي: لا يوجد أي تسلل حوثي بالسعودية وحدودها آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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