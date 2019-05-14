ابلغت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة صلاح الدين رباني باستمرار إعفاء ميناء جابهار من الحظر الاميركي علي ايران.
وافادت وكالة "ارنا" الايرانية، بان رباني قدّر خلال اللقاء الذي جرى امس هذا الموقف، واشار الى مسيرة مفاوضات السلام الافغانية، مؤكدا اهمية الاجماع الداخلي والاقليمي للوصول الى السلام المستديم في افغانستان.
وكانت المسؤولة في الخارجية الاميركية قد التقت ايضا الرئيس اشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله واعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات الافغانية.
يذكر ان افغانستان تستفيد من ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران لاستيراد وتصدير السلع بحرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة ارنا: واشنطن تبلغ أفغانستان باستمرار إعفاء ميناء جابهار الايراني من الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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