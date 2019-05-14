وكالة ارنا: واشنطن تبلغ أفغانستان باستمرار إعفاء ميناء جابهار الايراني من الحظر

ابلغت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا ​أليس ويلز​ وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة ​صلاح الدين​ رباني باستمرار إعفاء ميناء جابهار من الحظر الاميركي علي ​ايران​.

وافادت وكالة "ارنا" الايرانية، بان رباني قدّر خلال اللقاء الذي جرى امس هذا الموقف، واشار الى مسيرة مفاوضات السلام الافغانية، مؤكدا اهمية الاجماع الداخلي والاقليمي للوصول الى السلام المستديم في ​افغانستان​.

وكانت المسؤولة في ​الخارجية الاميركية​ قد التقت ايضا الرئيس اشرف غني والرئيس التنفيذي ​عبدالله عبدالله​ واعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات الافغانية.

يذكر ان افغانستان تستفيد من ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران لاستيراد وتصدير السلع بحرا.