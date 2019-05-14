مصدر عسكري يمني: 7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية

اشار مصدر عسكري يمني لقناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، الى "تنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد اهداف سعودية، لافتا الى ان "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية".
واعتبر المصدر العسكري اليمني ان "العملية العسكرية الواسعة تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على ابناء شعبنا، ونحن مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".
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