رياض سلامة: الواقع النقدي مَمسوك ولا خوف من حصول انهيار مالي

نقل زوار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ عنه قوله لـ"الجمهورية" انه مرتاح جداً الى سلامة ​الوضع المالي​ ومناعة ​الليرة اللبنانية​، وواثق في القدرة على التعامل مع التحديات الصعبة التي تفرضها هذه المرحلة، مشدداً على "انّ الواقع النقدي مَمسوك ولا خوف من حصول انهيار مالي".

واعتبر سلامة "انّ هناك تخويفاً غير مبرر للناس"، لافتاً الى "انّ لبنان "بَعدو فايش" وليس مهدداً بالغرق على حد ما يروّج البعض"، ومؤكداً انّ شيئاً لا يمكنه ان يؤثر على استقرار الليرة، استناداً الى الحقائق المالية التي يملكها.

وأوضح سلامة انه "مطمئن الى القدرة على تأمين الاستقرار المالي لسنة واثنتين وأكثر، والاستمرار في تمويل ما يجب تمويله من مصاريف أساسية للدولة، لكن في المقابل المطلوب من الدولة "إنّو تحِط كتف معي"، وأن تبادر الى وضع الحلول والسياسات التي تسمح بتحقيق النمو ​الاقتصاد​ي"، مشيراً الى "انّ المشكلة الاساسية تكمن في الافتقار الى رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، الامر الذي يزيد من حجم الاعباء الملقاة على عاتق ​المصرف المركزي​".

وشدّد سلامة على "انّ العلاج الجذري للأزمة الاقتصادية يجب ان يرتكز على قاعدتين أساسيتين هما زيادة النمو الاقتصادي واعتماد خطة جدية لاحتواء ​الدين العام​"، منبّهاً الى "انّ الاستمرار في الاستدانة لا يصنع النمو، وداعياً الى إيجاد بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات لأنّ الاستثمار هو الذي يخفف ​البطالة​ ويطلق دينامية في الاقتصاد".

وتوقف سلامة عند ملف الإسكان، موضحاً "انهم يطلبون من مصرف لبنان أن يموّله ويديره"، متسائلاً باستهجان: "ما شأننا في الإدارة على هذا الصعيد؟".

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واستغرب كيف انّ الدولة عازمة على ان تطلب من المصرف المركزي مدّها بمبلغ 12 ألف مليار ​دولار​ بفائدة 1 في المئة لمدة 10 سنوات، لكي تغطي جزءاً من ​العجز​، "كأنها تريد ديناً ببلاش تقريباً"، متسائلاً: "هل يُعقل ذلك؟ أين يمكن أن تضعنا وكالات التصنيف؟".

واعتبر سلامة، وفق ما يعكسه زوّاره، "انّ الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان ليست متأتية فقط من العوامل الداخلية المتفاقمة وإنما ايضاً من عوامل خارجية قسرية تفوق طاقتنا وإرادتنا". موضحاً "انّ لبنان تأثر بالانكماش الاقتصادي على مستوى ​العالم​، وليس أدلّ الى ذلك من الواقع المُستجد في ​الخليج​".

كذلك، لفت الحاكم الى الأثر السلبي المُترتّب على التراجع في تحويلات اللبنانيين من الخارج الى الداخل، خصوصاً بعد التعقيدات التي ترتّبت على العقوبات الاميركية".

وتعليقاً على الحملات التي يتعرض لها أحياناً، أكد سلامة أمام زواره "انّ آليّات عملنا اصبحت واضحة لدى المسؤولين الكبار الذين اصبحوا يسلّمون معنا بالمنهجية التي نعتمدها، وبالتالي فإنّ هجوم البعض عليّ هو شخصي ويعكس حسابات فردية أكثر ممّا يترجم اتجاهات حزبية او سياسية".