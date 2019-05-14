الأخبار: ساترفيلد سيزور لبنان قريباً

علمت "​الأخبار​" أن نائب مُساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ سيزور ​لبنان​ قريباً، لاستكمال البحث في مسألة الترسيم والآلية المفترض اتباعها بوساطة أميركية.

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