هيئة شؤون الاعلام في تيار المستقبل: السبع لن يغادر بيت الوسط

ردت هيئة شؤون الاعلام في "​تيار المستقبل​" في بيان على ما ورد في احدى الصحف تحت عنوان " السبع يبتعد عن وادي ابو جميل "تن موضحة ان "الخبر بالنسبة لنائب رئيس "تيار المستقبل" باسم السبع كان مثيراً للضحك، لانه لا يقارب الحقيقة في شيء. فالسبع بعيد منذ سنين طويلة عن وادي ابو جميل، لكنه لن يغادر ​بيت الوسط​".

وكانت صحيفة "الأخبار" قد أشارت إلى ان اختلافاً في بعض وجهات النظر وقعَ بين نائب رئيس تيار "المُستقبَل" باسم السبع وبين رئيس الحكومة سعد الحريري بعدَ تأليف الحكومة، دفعه إلى أن يُعلن أمام المكتب السياسي لتيار المستقبل عدم رغبته الاستمرار في منصبه.