عبدالله: لفتح ملفات الفساد في زمن الوصاية

رأى النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "بئس الزمن الذي يتنطح به بطل مذبحة ​الجيش اللبناني​ في ​قصر بعبدا​، رمز زمن الوصاية، على القامات الوطنية، ويحرض ويستحضر خطابا ممجوجا وخشبيا. على أمل أن تفتح كل ملفات فساد تلك الحقبة وصفقاتها وبنوكها وكوبونات نفط ​العراق​ وغيرها".

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