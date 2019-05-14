زخور للقادة المسيحيين والمسلمين: للمحافظة على ما تبقى من سكان بيروت والمحافظات

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ورئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ وجميع القادة المسيحيين والمسلمين والحزبيين والكتل النيابية، كل ضمن صلاحياته وتكتلاتهم، بالسعي الجدّي الى ايجاد الاراضي غير المبنية في بيروت الكبرى كما وشراء العقارات المهملة والابنية القديمة منعاً من المتاجرة بها، واستثمارها بطريقة حكيمة والتنسيق مع كافة البلديات سواء في الاشرفية و​عين الرمانة​ و​فرن الشباك​ والمزرعة و​المصيطبة​ و​راس النبع​ والحمرا وطريق جديدة وكل منطقة وشارع في بيروت الكبرى والمحافظات، لوضع خطة عاجلة لمنع هجرة وتهجير المواطنين والمحافظة على وجود آلاف العائلات المتعددة الانتماءات ومنع تفككها، والسعي الجدي الى بناء عليها مجمعات وأبراج سكنية تحافظ على نسيج التنوع، لترسيخ أبناء البلد في مناطقهم أينما وجدوا".

اضاف في بيان "نلفت النظر بكل احترام والحاح كون كافة المناطق ابتدأت تفرغ من سكانها الاصليين، وهذا يضر بالامن الوطني والاجتماعي ويهدد كيان لبنان، ويجب على الجميع الوعي وتحسس دقّة وخطورة الوضع ويكفي المرور في شوارع وأبنية المدينة لفهم حجم المشكلة، والعمل كخليّة النحل للمحافظة على ابناء الوطن وعلى بيوتهم ووجودهم قبل فوات الاوان. وقد وضعنا خطة ومشروع قانون تعديلي يحافظ على بيوت المواطنين كما يحسّن من استثمار العقارات والابنية المهملة والقديمة لصالح الشعب ويحرك العجلة الاقتصادية، ويتوجب تظافر الجهود والتعاون معنا ومع ابناء البلد الاصليين قبل احلال شعوب أخرى مكانهم".