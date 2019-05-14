قتيل وثلاثة جرحى في حادث سير على طريق عيحا راشيا ليلا

أفاد ​الدفاع المدني​ عن سقوط قتيل في ​حادث سير​ على طريق عام عيحا - ​راشيا​ وأن عناصره انقذت ثلاثة جرحى احتجزوا داخل سيارتهم جراء الحادث، وقد اضطرت إلى استعمال ادوات الانقاذ الهيدروليكية لتمكن من سحبهم من داخل هيكل السيارة الذي اصيب بشدة نتيجة الحادث، فيما تولت جهات اخرى نقل الجرحى جميعهم والجثة الى ​مستشفيات​ المنطقة.

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