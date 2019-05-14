بومبيو: تنامي سلوكيات إيران الخبيثة عبر استخدام كيانات كحزب الله

إعتبر وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أن النظام ال​إيران​ي هو أكبر مزعزع للاستقرار في ​الشرق الأوسط​، وهدف ​الولايات المتحدة​ هو إصلاح هذا الوضع.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، "لقد زادوا عملياتهم الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتهم الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة، ابتداء ب​الحوثيين​ وانتهاءً ب​حزب الله​".

وأشار بومبيو، إلى أن كل ما تقوم به إيران حدث خلال وجود الولايات المتحدة ضمن ​الاتفاق النووي​، مؤكدا أن الرئيس ​دونالد ترامب​ مصمم على جعل إيران تُغير هذا السلوك. وأكد أن بلاده أرادت أيضا ضمان وجود قوات رادعة في المنطقة تحسباً لإقدام إيران على استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، سواء كان ذلك في ​العراق​ أو ​أفغانستان​ أو ​اليمن​، أو أي مكان آخر بالشرق الأوسط للرد بالطريقة المناسبة.