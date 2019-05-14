اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه برسم المطالبين بالشفافية وانتظام ​المالية العامة​ والتقشف من خلال إقرار موازنة، اذكرهم بأنّ قطوعات الحسابات المنتظرة منذ 22 سنة، وليس قطع الحساب - بحسب المادة 65 من موازنة 2018- لم تحملها بعد "السلحفاة" الى ​المجلس النيابي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: قطوعات الحسابات المنتظرة منذ 22 سنة لم تحملها بعد "السلحفاة" الى المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.