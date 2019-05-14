"الأرصاد" توضح حالة طقس الثلاثاء.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة، مضيفًا أن درجة الحرارة العُظمى ستصل إلى 38 درجة مئوية.

وأوضح شاهين لـ"الخليج 365"، أمس الاثنين: "الصبح بدري في الطريق الزراعي، هيكون في شوائب عالقة خلال ساعات النهار، وملموسة على الطرق الصحراوية والمكشوفة بالقاهرة، وسيقل معها مستوى الرؤية الأفقية لكن بصورة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا، ستستمر حتى الخميس المُقبل، وستنخفض يوم الجمعة.

وأشار إلى أن رغم انخفاض درجات الحرارة الجمعة صباحًا، ستظل درجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي: "الانخفاض سيكون بنحو 4 إلى 5 درجات".