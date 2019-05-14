بينها 5 أطنان فول.. ضبط 21 طن أغذية فاسدة في حملة تموينية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 21 طنًا من الأغذية تتضمن مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مصنعة بدون ترخيص، داخل مصنعين في حملة تموينية بمنطقة برج العرب غربي المحافظة.
ونفذت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبدالنبي، حملة موسعة على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع مواد غذائية منتهية الصلاحية وعثر بداخله على 5 أطنان فول وكمية من البهارات المختلفة جميعها فاسدة وجرى مصادرتها.
وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 16.2 طن من الأرز والدقيق داخل مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص في نطاق دائرة برج العرب.
وأشار إلى أنه جرى تحرير 20 محضرا لمخالفات متنوعة خلال الحملة تضمنت قضايا ذبح دواجن خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، والامتناع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية وخبز ناقص الوزن وعدم وجود لوحة إعلان لمواعيد العمل والبيانات على المخابز.
وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بعد مصادرة المضبوطات، للعرض على النيابة المختصة، فيما يتم تكثيف العمل للرقابة على الأسواق و حماية المستهلك من السلع الغذائية المغشوشة.
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