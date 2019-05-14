حدث ليلًا| مئات الأقباط في قداس كاهن شبرا.. وليلة دامية في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

- التعليم تنشر خطوات وقواعد التظلم من نتيجة امتحانات الطلاب بالخارج

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، الخطوات التي يجب على الطلاب المصريين بالخارج "أبناؤنا في الخارج"، اتباعها حال رغبتهم في تقديم تظلم من من نتيجتهم بامتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019.

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- صور| بعد مقتله اليوم.. مئات الأقباط يحضرون قداس كاهن شبرا

حضر المئات من الأقباط في شبرا الخيمة، مساء الاثنين، قداس الصلاة على روح المتنيح القس مقار سعد، الذي لقي مصرعه اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل خادم الكنيسة "كمال ش."، داخل حجرته في كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا البلد.

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- انفجار محول كهرباء في العاشر من رمضان

انفجر محول كهرباء، في المجاورة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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- السودان: بيان عاجل من المجلس العسكري بعد مقتل ضابط وإصابة متظاهرين

قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الإثنين، إن جهات "تتربص بالثورة" تعمل على إجهاض أي اتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري، وراء محاولة إطلاق النار بمحيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

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- "أطباء السودان": ارتفاع القتلى وسط المعتصمين إلى خمسة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (تجمع نقابي غير رسمي) اليوم الثلاثاء، مقتل 5 سودانيين، بينهم ضابط في الجيش السوداني، في الهجوم الذي نفذه مجهولون على مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

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- قوات الدعم السريع السودانية تكشف هوية المعتدين على اعتصام القيادة العامة

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام بالخرطوم، تقف خلفه جهات و"مجموعات تتربص بالثورة .

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- وزير الدفاع الأمريكي: خطة لإرسال 120 ألف جندي للشرق الأوسط

نقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها عن "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي باتريك شناهان قدم خطة عسكرية تنص على إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

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- مسئول أمريكي: إضرام النيران في مسجد "نيوهيفن" كان متعمدا

قال جون الستون كبير مسئولي إدارة الإطفاء في مدينة "نيوهيفن" بولاية "كونيكتكت" الأمريكية، إن هناك أدلة على أن حادث إضرام النيران في مسجد "ديانة" بالمدينة الذي وقع الأحد "كان متعمدًا".

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- وزراء خارجية أوروبا يعربون عن قلقهم إزاء التوترات مع إيران

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، الاثنين، في أعقاب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يتعين على الولايات المتحدة وإيران ممارسة "أقصى قدر من ضبط النفس" وتجنب أي "تصعيد على الجانب العسكري".

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- أسرة الفلسطيني المقتول بالسجون التركية تصل القاهرة لاستقبال جثمانه

وصل مطار القاهرة الدولي، أسرة الفلسطيني زكي مبارك، الذي قُتل في ظروف غامضة داخل السجون التركية، لاستقبال جثمانه استعدادًا لنقله إلى قطاع غزة، ودفنه هناك.

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- الاحتلال الإسرائيلي يطرد المعتكفين بـ"الأقصى" لليلة الثالثة على التوالي

طردت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، المصلين المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة، وذلك لليلة الثالثة على التوالي.

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- ترامب: سألتقي رئيسي روسيا والصين على هامش قمة العشرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء، بينهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي جين بينج على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية نهاية يونيو المقبل.

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- بومبيو: إيران أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط ولا نريد بدء الحرب معها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تهدف لبدء حرب مع إيران، ولكنها تهدف لتغيير سلوك القيادة الإيرانية.

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- رئيسة وزراء نيوزيلندا تقود مبادرة دولية لعدم تكرار مذبحة المسجدين

نادت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرين، بعمل إصلاحات لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن مذبحة كتلك التي شهدها مسجدان في نيوزيلندا قبل شهرين لا يجب أن تجد منصة للبث على الإنترنت.

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