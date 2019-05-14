طنجة.. لاقط هوائي يُخرج السكان للاحتجاج 

استنكرت ساكنة مدشر بني وسين التابعة للجماعة القروية البحراويين، بضواحي طنجة، تواجد لاقط هوائي مسبب للأمراض السرطانية، والذي لا يبعد عن منازل السكان سوى بأمتار قليلة.

وكشف أحد المتضررين في اتصال هاتفي مع موقع “اليوم 24″، أن اللاقط تم تثبيته في بقعة أرضية، من قبل مالك الأرض مقابل مبلغ 6000 درهم يتقاضاها شهريا من شركة الإتصالات، دون معرفة الأضرار الوخيمة للإشعاعات التي يفرزها العمود المثبت في أرض مالكها على سكان المنطقة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الساكنة وجهت عدة مراسلات إلى السلطات المحلية والجهات المنتخبة، لكن دون مجيب، حيث بقيت الأمور على حالها.

وبحسب إفادة المتضرر فإن ساكنة المدشر طلبت من مالك الأرض مرارا وتكرارا الإدلاء بوثيقة تثبت ترخيص الجهات المعنية لإستعمال اللاقط الهوائي في البقعة الأرضية، لكنه في كل مرة كان يحاول التملص من الموضوع، ما خلف حالة من الإرتياب بخصوص مدى قانونية اللاقط، مشيرا أنه عندما تم شد الخناق على صاحب الأرض، قام بإزاحة اللاقط بمترين، وإعادة تركيبه رفقة أبنائه دون الإتصال بالشركة التي وقعت معه العقد.

وطالب المتحدث من السلطات المحلية والجماعة القروية للبحراويين برفع الضرر عن الساكنة، ومحاسبة الشخص المسؤول.

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