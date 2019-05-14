سبتة المحتلة.. حالة من الرعب والفوضى بسبب تبادل إطلاق النار

عاش سكان حي البرينسيبي في سبتة المحتلة، أول أمس الأحد، على وقع حالة من الرعب، والفوضى، مباشرة بعد الإفطار، وذلك بسبب تبادل إطلاق للنار في الشارع العام.

وكشف موقع “el faro ceuta” أن المتورطين في عملية إطلاق النار، هم أفراد عائلة واحدة، ويجهل إلى حدود اللحظة سبب إقدامهم على هذا الفعل.

وأضاف الموقع ذاته أن عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، انتقلت إلى عين المكان فور توصلها بمكالمة هاتفية، تفيد بوجود تبادل لإطلاق النار، حيث باشرت تحرياتها لمعرفة المتورطين، ومحاسبتهم.