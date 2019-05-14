مصادر الجمهورية: احتدام النقاش داخل جلسة الحكومة حول بند الجمعيات

أوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ "​النقاش​ داخل جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس كان هادئاً بشكل عام، وتناول بشكل مفصّل بعض الامور التقنية، الّا انّ هذا النقاش احتدم بعض الشيء حول بند الجمعيات، حيث أثار بعض الوزراء تساؤلات حول المجلس الاعلى اللبناني- السوري".

وبحسب مصادر وزراء حزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وكذلك وزير الخارجية ​جبران باسيل​، طالبوا بإلغاء هذا المجلس باعتبار انّ هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وهنا اعترض الوزير ​علي حسن خليل​ على هذا الإلغاء، وايّده بذلك الوزير ​محمد فنيش​.

واشارت المصادر، الى انّ الوزيرين ​اكرم شهيب​ و​وائل ابو فاعور​ قدّما مداخلات هجومية على ​النظام السوري​، وقال ابو فاعور "هذا المجلس يجب ان يُلغى، فهو مجلس بلا طعم".

ولفتت المصادر، إلى انّ جدالاً وزارياً دار حول هذا الموضوع، حسمه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بقوله: "هذا الامر يدخل ضمن الخلاف السياسي في البلد. وانا اخترت ان أضع الخلافات السياسية جانباً".

واوقف النقاش حول هذا الامر. واستنتجت المصادر انّ الحريري لم يبدِ حماسة لالغاء المجلس. وبالتالي سقط اقتراح إلغاء المجلس.