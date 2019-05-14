وزير المال:من المُستبعد ان ننتهي من النقاش حول الموازنة بجلسة اليوم

أشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي إلى ان "النقاش جارٍ بشكل طبيعي ومفصّل في ​مجلس الوزراء​، ولا توجد أي إشكالات امام الوصول الى صيغة نهائية للموازنة تؤدي الغاية المرجوة منها، وعلى وجه الخصوص تخفيض ​العجز​ الذي يُعد خطوة أساسية لا بدّ من حصولها".

ولفت خليل، إلى اننا "حالياً ندرس موازنات الوزارات، والنقاش يتناول التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالتالي من المُستبعد ان ننتهي من النقاش اليوم، وقد يتطلب الأمر عقد جلسات إضافية حتى يوم الجمعة المقبل".

وكان مشروع ​الموازنة​ محل نقاش لأكثر من 5 ساعات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في ​السراي الحكومي​ في التاسعة من مساء امس.