أوضح رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، لـ"الأخبار" أنه توجّه منذ بداية أزمة مكب ​الكوستابرافا​ والروائح المنبعثة منه، بكتب إلى الوزراء المعنيين وإلى ​محافظ​ ​جبل لبنان​ لحل المشكلة الكبيرة والمعيبة التي تستقبل المسافرين من مواطنين وسائحين، لكن لم يأتِنا أي رد حتى اللحظة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مطار بيروت: طلبنا حل أزمة الكوستابرافا لكن من دون ردّ حتى اللحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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