الأخبار:السبع طلب عدم الاستمرار بمنصبه بتار المستقبل بعد خلاف مع الحريري

كشفت معلومات "الأخبار" أن اختلافاً في بعض وجهات النظر وقعَ بين نائب رئيس تيار "المُستقبَل" ​باسم السبع​ وبين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعدَ تأليف الحكومة، دفعه إلى أن يُعلن أمام المكتب السياسي ل​تيار المستقبل​ عدم رغبته الاستمرار في منصبه.

وأكد أكثر من مصدر في تيار المُستقبل أن "القصة لها علاقة بتوزير النائب السابق ​مصطفى علوش​، فالسبع كان من أكثر الناس الذين طمأنوا علوش الى أن مكانه في الحكومة الجديدة محفوظ، وأنه يدعم قرار الحريري في ذلك. غيرَ أن قرار الحريري استبعاد علوش عن التركيبة الحكومية سعّر خلافاً بين علوش والسبع بعدَ أن اعتبر نائب ​طرابلس​ السابق أن السبع لم يصدُق معه، وبات يكرر هذه السالفة أمام من يلتقيهم، ما أثار حفيظة السبع، مع العلم بأن الأخير ليسَ هو المسؤول، بل رئيس الحكومة، لأنه هو من وعد علّوش بالتوزير".

وبحسب المعلومات، فإن "السبع استاء من الجوّ، وكان ينتظر موقفاً من الحريري، غيرَ أن الأخير لم يتجاوب، وهو ما لم يقبله السبع الذي بدأ يشعر بتقلص دوره، مفضّلاً الابتعاد".