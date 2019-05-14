مصادر أوروبية للأخبار: قلق من النتائج الكارثية للحصار الاقتصادي على سوريا

أشار أكثر من مصدر أمني ودبلوماسي أوروبي في حديث إلى "​الأخبار​" إلى القلق الذي ينتاب دوائر ​الأمن​ والاستخبارات في الدول الأوروبية الغربية، من النتائج الكارثية للحصار الاقتصادي على ​سوريا​، والذي من الممكن أن يفجّر موجات من النازحين الجدد، الآتين من سوريا و​لبنان​ نحو ​أوروبا​.

وأكد أحد المصادر الأوروبية، ان "الأميركيين هم المستفيد الوحيد من تفاقم الصراعات وموجات اللجوء، يفككون المشروع الأوروبي ويسعّرون حركات اليمين لمواجهة ​روسيا​، ويضعون الدول الأوروبية تحت جناحهم".