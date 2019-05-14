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مصادر أوروبية للأخبار: قلق من النتائج الكارثية للحصار الاقتصادي على سوريا

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أشار أكثر من مصدر أمني ودبلوماسي أوروبي في حديث إلى "​الأخبار​" إلى القلق الذي ينتاب دوائر ​الأمن​ والاستخبارات في الدول الأوروبية الغربية، من النتائج الكارثية للحصار الاقتصادي على ​سوريا​، والذي من الممكن أن يفجّر موجات من النازحين الجدد، الآتين من سوريا و​لبنان​ نحو ​أوروبا​.

وأكد أحد المصادر الأوروبية، ان "الأميركيين هم المستفيد الوحيد من تفاقم الصراعات وموجات اللجوء، يفككون المشروع الأوروبي ويسعّرون حركات اليمين لمواجهة ​روسيا​، ويضعون الدول الأوروبية تحت جناحهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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