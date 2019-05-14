أ.ف.ب: الكرملين يعلن أن لا اتفاق على لقاء بين بوتين وترامب في قمة مجموعة العشرين

ذكرت وكالة "أ.ف.ب" الفرنسية أن "​الكرملين​ أعلن أن لا اتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في قمة ​مجموعة العشرين​". كما أكّد الكرملين أن "الاجتماع بين روسيا والصين والولايات المتحدة بات مستحيلاً وفقاً لبيان الجانب الصيني".

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