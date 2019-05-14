بايدن يزور ولاية نيو هامبشاير في اطار حملته للانتخابات الرئاسية

واصل نائب الرئيس الاميركي السابق ​جو بايدن​ حملته الانتخابية كمرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020، حيث قام بزيارة ولاية نيو هامبشاير، بعدما ألقى كلمة عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضي بولاية ​كاليفورنيا​ وقبلها ​واشنطن​ العاصمة.

يذكر ان جولة بايدن تأتي لعرض برنامجه الانتخابي والتأكيد على أنه سيعمل على تحسين ​التأمين​ الصحي للأميركيين وخفض ​الضرائب​ على ساعات العمل الإضافية .