واصل نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن حملته الانتخابية كمرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2020، حيث قام بزيارة ولاية نيو هامبشاير، بعدما ألقى كلمة عن حملته الانتخابية الأسبوع الماضي بولاية كاليفورنيا وقبلها واشنطن العاصمة.
يذكر ان جولة بايدن تأتي لعرض برنامجه الانتخابي والتأكيد على أنه سيعمل على تحسين التأمين الصحي للأميركيين وخفض الضرائب على ساعات العمل الإضافية .
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يزور ولاية نيو هامبشاير في اطار حملته للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.