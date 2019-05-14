هوك: بومبيو اطلع مسؤولي الناتو على معلومات تتعلق بـ"مؤامرات" إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، براين هوك، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، اطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بـ"مؤامرات" إيران خلال اجتماع عقد في بروكسل.
ونقلت الإذاعة الوطنية العامة عن هوك قوله: إن "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي".
ووفقًا له، أطلع بومبيو الحلفاء "على العديد من خيوط المؤامرة الإيرانية، ولم يرد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر إيران متورطة في الهجمات على ناقلات النفط في الإمارات، التي أعلن عنها سابقًا.
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