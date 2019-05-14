الجيش الليبي: إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق

أعلنت شعبة الإعلامي الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ ، اسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية في محيط الجفرة وسط ​ليبيا​.

هذا وكان ​الجيش الليبي​ بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "​الإرهاب​" في العاصمة ​طرابلس​، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة ​فائز السراج​، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره ​مجلس النواب​ والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي ​الحكومة​ المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.