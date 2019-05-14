الأمن القومي الإيراني: انفجارات الفجيرة تهدف لجر ترامب للحرب عبر الإيحاء بوجود خطر داهم

أكّد عضو بلجنة ​الأمن القومي الإيراني​ لقناة "الجزيرة" أن "​انفجارات​ الفجيرة تهدف لجر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للحرب عبر الإيحاء بوجود خطر داهم"، مشددًا على أنها "سيناريو متسرع وضحل ويقف خلفه مخطط فاشل". ولفت إلى أن "وزیر الدفاع العمید امیر حاتمي أكد أن إیران وفي سیاق أهدافها الأمنیة تتمتع بقوة رادعة قصوى".

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