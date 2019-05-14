شحنة ثانية من المساعدات الطبية الى فنزويلا وصلت من الصين

أرسلت ​الصين​ في إطار اتّفاق تعاون "إنساني وتقني" بين حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ والسلطات الصينية، طائرة محمّلة بمواد طبية وأدوية، هي الثانية التي تقدمها الصين الى ​فنزويلا​.

وحطّت طائرة بوينغ 747 تحمل 71 طنّاً من ​الأدوية​ والمواد الجراحية في العاصمة ​كراكاس​، وفق بيان للحكومة الفنزويلية.

وتتضمن الشحنة مواد خاصة بالنساء الحوامل وأدوية لمعالجة مشاكل التنفّس.

واعلن وزير الصّحة الفنزويلي كارلوس ألفارو أنّه "مع هذه الشحنة الثانية، بالإضافة إلى تلك التي تلقّيناها من ​روسيا​ الاتحادية، و​الصليب الاحمر الدولي​ و​الهلال الأحمر​"، تكون الإمدادات والأدوية التي تسلّمتها كراكاس وصلت إلى نحو 166 طنّاً.

وكانت شحنة سابقة من 65 طنّاً من المساعدات وصلت من الصين في 29 آذار.