أرسلت الصين في إطار اتّفاق تعاون "إنساني وتقني" بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والسلطات الصينية، طائرة محمّلة بمواد طبية وأدوية، هي الثانية التي تقدمها الصين الى فنزويلا.
وحطّت طائرة بوينغ 747 تحمل 71 طنّاً من الأدوية والمواد الجراحية في العاصمة كراكاس، وفق بيان للحكومة الفنزويلية.
وتتضمن الشحنة مواد خاصة بالنساء الحوامل وأدوية لمعالجة مشاكل التنفّس.
واعلن وزير الصّحة الفنزويلي كارلوس ألفارو أنّه "مع هذه الشحنة الثانية، بالإضافة إلى تلك التي تلقّيناها من روسيا الاتحادية، والصليب الاحمر الدولي والهلال الأحمر"، تكون الإمدادات والأدوية التي تسلّمتها كراكاس وصلت إلى نحو 166 طنّاً.
وكانت شحنة سابقة من 65 طنّاً من المساعدات وصلت من الصين في 29 آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنة ثانية من المساعدات الطبية الى فنزويلا وصلت من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.