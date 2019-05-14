كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش السوداني: استمرار الحوار اليوم مع القوى المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، استمرار حوار المجلس الانتقالي مع القوى المدنية، قائلا إن نقاشات ستتم ظهر اليوم لبحث النقاط العالقة حول عدد الممثلين في المجلس من العسكريين والمدنيين، وكذلك مدة الفترة الانتقالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته "إكسترا نيوز"، أن المجلس الانتقالي توافق مع قوى التغيير، على ثلاثة أساسيات للهيكل "السياسي والتشريعي والسيادي"، وتوافق بشكل تام حول السلطات والمهام في كل مستوى من المستويات.

وتابع: "النقاشات التي تمت بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، جرت في جو من الود سادته روح وعزيمة وإصرار من الطرفين للوصول لاتفاق عاجل لفك الاختناق السياسي الذي يحيط بالبلاد"، مشيرًا إلى أن المناقشات وصلت لنتائج جيدة.