كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الانتقالي السوداني": حالة من الاستفزاز يتبعها البعض وتصعيد المحتجين أدى إلى استشهاد رائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، إن هناك حالة من الاستفزاز يقوم بها البعض تجاه قوات الجيش.

وأضاف عبدالمطلب، خلال مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز" عربية: "عساكرنا وضباطنا مش بيتحملوا الفوضى"، مشيرا إلى أن التصعيد الذي قام به بعض المحتجين أدى إلى استشهاد رائد، وإصابة مقدم آخر في حالة خطرة.

وتابع أن شهود العيان يؤكدون أن الرصاص جاء من مكان خارج التجمعات العسكرية وليس رصاص من الجيش.