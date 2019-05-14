تعرضت طفلة، تبلغ من العمر 5 سنوات، في جماعة اولاد عياد، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، للغرق في قناة للري، قبل 4 أيام من الآن.
وقال الحقوقي نور الدين السعدي، لـ”اليوم 24″ إن الطفلة الهالكة كانت تلعب بالقرب من والدها، فانزلقت في غفلة منه في مياه القناة، التي تخترق الجماعة الترابية أولاد عياد، واختفت عن الأنظار.
وأضاف السعدي أن هناك استياء كبيرا لدى سكان اولاد عياد، لعدم قدرة عناصر الوقاية المدنية لحد الساعة من انتشال جثة الطفلة الهالكة بعد مرور 4 أيّام من غرقها ، وذلك بسبب الإمكانيات والتجهيزات المحدودة لمصلحة الوقاية.
وأكد المتحدث ذاته أن مكان الحادث يعرف تسجيل عدة حالات من الغرق، طول السنة، بسبب انعدام المراقبة لهذه القنوات الخاصة بالري، التي تتحول إلى مسابح بسبب موجات الحر، ما يخلف عدة ضحايا من أبناء المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفقيه بن صالح..غرق طفلة في الخامسة من عمرها واستياء الساكنة لعدم انتشال جثتها بعد مرور 4 ايّام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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