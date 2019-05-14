شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز» تكشف عن خطة أمريكية لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن تقديم القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، خطة عسكرية إلى الرئيس دونالد ترامب، لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرٍ لها، أن “شانهان” قدم الخطة، خلال اجتماع للرئيس “ترامب” بكبار مساعديه للأمن القومي، لافتةً إلى أن المسؤولين قالوا إن “ذلك لا يعني غزواً برياً لإيران؛ الأمر يتطلب المزيد من القوات”.

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وأضافت “نيويورك تايمز”: أن “الخطة وضعت في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية”.

ونوهت الصحيفة، بأنه “من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس ترامب، الذي سعى إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وأفغانستان، سيعود في نهاية المطاف لإرسال الكثير من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط”.

وأكدت “نيويورك تايمز”، “أن هناك انقسامات حادة في الإدارة الأمريكية حول كيفية الرد على إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن سياسة إيران النووية ونواياها في الشرق الأوسط”.