شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: نتعامل مع تهديدات الحوثي بـ«الصبر التكتيكي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مواصلتهم التعامل مع التهديدات الحوثية بحراً وبراً وجواً بالاعتماد على «الصبر التكتيكي» ودعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن.

وأشار المالكي في إيجاز صحافي أمس (الإثنين) إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء.

وكشف متحدث التحالف عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة. وتحدث عن تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، موضحاً أن الفترة الماضية لم تشهد إطلاق أي صواريخ باليستية.

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وقال إن المليشيات الحوثية تواصل الاتجار بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي، مشيراً إلى ضبط شحنات مخدرات.

وعرض المالكي فيديو لاستهداف 9 عناصر من المليشيات الحوثية المسلحة وقصفهم، وكذلك فيديو لتدمير سيارة نصف نقل تُستخدم في إطلاق صواريخ، وبث صوراً لقاعدة الديلمي حيث يصنع الحوثيون طائرات مسيرة «درون». وأفاد عن قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وأكد عدم تنفيذ مليشيا الحوثي «اتفاق الحديدة» الذي أبرم في السويد نهاية العام الماضي، رغم إعلانها أخيراً الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كبداية لإعادة الانتشار.