شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"خطة البرلمان": موظفو الدولة يتقاضون الزيادات الجديدة 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديث شبكة الــ"بى بى سى " المغلوط عن الأجور فى مصر، بمشروع الموازنة العامة الجديد للدولة، مؤكدا أن بند الأجور ارتفع لـ201 مليار بفارق زيادة 31 مليار التزاما بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع الأجور هذا العام.

ولفت إلى أن الأجور على مستوى الـ3 أعوام الماضية شهدت زيادة متضاعفة تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومراعاة مطالب المواطنين فى العيش حياة كريمة، موضحا أنه بعد إقرار مشروع الموازنة العامة سيتقاضى الموظفون رواتبهم وفق الزيادة الجديدة 31 يوليو المقبل.

وشدد على أن بند الاستثمارات ارتفع فى مشروع الموازنة العامة ليصبح 211 مليارا، ليؤكد أن هناك فرص عمل قادمة أكثر، إضافة إلى تزايد نسبة فرص العمل المؤقتة.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن شبكة الـ "بى بى سى " اعتادت اتخاد خط مضاد لاستقرار مصر منذ فترة، وتتعمد البعد عن الحيادية فى أى حدث يخص مصر وتلوين أى مادة إعلامية لصالح جماعة الإخوان .