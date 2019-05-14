شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: التقارير التحريضية ضد مصر هدفها الإبتزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك دول عديدة تمول منظمات دولية من أجل أن تصدر تقارير تحريضية ضد مصر خلال الفترة الحالية.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك دول لديها مصلحة فى ابتزاز مصر وعدم استقرارها وتستخدم الجماعات الإرهابية ومنظمات دولية للهجوم على مصر.

ولفت إبراهيم ربيع، إلى أن من أبرز تلك الدول بريطانيا وإسرائيل ودوائر فى واشنطن وأداتهم تنظيم الإخوان ومنظمات التمويل الحقوقى.

وكان فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أكد أن مساعى الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ستكون ضربة كبرى لحلفائها وعلى رأسهم قطر وتركيا وإيران.