شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: إدارة ترامب لديها جدية فى ردع النظام الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إن الخطوات العسكرية الأمريكية بإرسال حاملة الطائرات "براهام لنكولن" ووصول طائرات B52 إلى قاعدة العديد القطرية، والتى تأتى هذه التعزيزات العسكرية فى ظل حالة التصعيد الأمريكى مع إيران ووسط التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز هى رسالة أمريكية للنظام الإيرانى وتعنى إحداث تغيير فى لغة التعامل الأمريكى تجاه إيران.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن واشنطن نقلت الخيار العسكرى من مجرد أداة ضغط ظلت على الطاولة الأمريكية لعقود طويلة إلى أداة ضغط على الأرض، موضحا أن هذه الخطوات العسكرية الأمريكية تعكس وجود جدية لدى إدارة الرئيس ترامب فى ردع النظام الايرانى إذا ما حاول اتخاذ خطوات للرد على الضغط الذى يعيش فيه.

وتابع خالد الزعتر: فى مقابل الجدية الأمريكية نجد أن النظام الإيرانى ليست لديه جدية فى اتخاذ أى خطوة لترجمة تهديداته على الأرض ومنها إغلاق مضيق هرمز، ولذلك فهو سيحاول التعويل أكثر على أذرعته ووكلاءه فى المنطقة لتخفيف الضغط عنه، وهذا هو ما يتقنه النظام الإيرانى منذ نهاية الحرب العراقية – الإيرانية.

وأوضح المحلل السياسى السعودى، أن هذا التعويل خيار لم يعد من الممكن التعويل عليه أكثر فى ظل حالة الإصرار الأمريكى على الرد على أى خطوة من قبل إيران للإضرار بالمصالح الأمريكية، فالنظام الإيرانى أمام الضغط الأمريكى المتصاعد يعيش فى مأزق، لأن أى خطوة من قبل النظام الايرانى هى ستكون بمثابة " انتحار من قبل النظام الإيرانى " ليس لأن الرد سيكون عسكريا من قبل الولايات المتحدة، بل لأن أى خطوة على سبيل المثال إغلاق مضيق هرمز سوف تؤدى إلى إحداث انقلاب فى الموقف الأوروبى وهذا ما يحاول النظام الايرانى أن يتحاشى الصدام مع الأوروبيين لأنهم بالنسبة للنظام الايرانى " طوق النجاة " الذى يحاول النظام الايرانى أن يتمسك به للبحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التى يعيشها، وتخفيف الضغط الأمريكى عنه.