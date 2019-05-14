"أطباء السودان": ارتفاع القتلى وسط المعتصمين إلى خمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (تجمع نقابي غير رسمي) اليوم الثلاثاء، مقتل 5 سودانيين، بينهم ضابط في الجيش السوداني، في الهجوم الذي نفذه مجهولون على مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

وقال بيان صادر عن لجنة الأطباء فجر اليوم الثلاثاء، إن 4 معتصمين بأعمار مختلفة، قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص الحي بمناطق مختلفة، في الرأس والصدر.

وقالت مصادر طبية داخل المستشفيات المشيدة بمقر الاعتصام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفعت إلى 100 إصابة معظمها بالرصاص الحي.​