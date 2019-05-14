انفجار محول كهرباء في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

انفجر محول كهرباء، في المجاورة الثانية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتسبب الانفجار في انقطاع التيار الكهربائي عن المجاورتين الثانية والرابعة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، دون إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل المهندس طلال عيسى، مدير هندسة كهرباء وسط العاشر من رمضان، إلى موقع المحول لإصلاح العُطل وإعادة التيار مرة أخرى.​