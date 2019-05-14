40 غواصًا بالسعودية يشاركون في حملة "إفطارك علينا"



شارك عدد من غواصي السعودية، وأعضاء اتحاد مدربي الغوص المحترفين في حملة "إفطارك علينا"، وذلك بتوزيع وجبات الإفطار على السائقين وعابري الطرق أثناء الإفطار على كورنيش جدة.

وتهدف الحملة التي تطلقها إذاعة بانوراما إف إم، وبرامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية، بتنظيم من شركة "بنش مارك"، إلى التوعية بالقيادة الآمنة

والسلامة المرورية على الطرق.

ويوضح قائد فريق الغواصين المشاركين مدرب الغوص، كابتن ربيع الهبر، أن اختيارهم الحملة جاء من مبدأ الغواصين الذين يعتبرون أن السلامة أولاً، وهي الرسالة التي أرادوا توصيلها لقائدي السيارات من خلال مشاركتهم في المبادرة.

وأكد الهبر أن فريق الغواصين المشارك في الحملة يزيد على 40 غواصًا، ودفعهم حبهم للطبيعة والمشاركة الاجتماعية لقبول الدعوة للمساهمة في حملة "إفطارك علينا". مشيرًا إلى أنه دائم المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة الناس، أو توعيتهم، أو مساعدتهم.

وقال: إن تلك الحملة تتميز بشعارها "السلامة أولاً"، وهو المبدأ نفسه الذي يطبِّقه الغواصون في ممارستهم هوايتهم، وهو إعلاء مبدأ السلامة في أنشطتهم كافة.

