قرقاش: التحقيق بتخريب السفن يتم بحرفية وستتضح الحقائق

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام ووكالات)

أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس، استمرار التحقيق بحرفية في الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وصولاً إلى اتضاح الحقائق والاستنتاجات. في وقت تواصلت الإدانات العربية للاعتداءات، وأكدت التضامن مع الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إن الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».

ودانت المملكة العربية السعودية الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن الشحن التجارية المدنية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها السفن قرب المياه الإقليمية للدولة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة، يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يتحتم معه تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة. وأكد المصدر وقوف الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بأشد العبارات، عمليات التخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وجدد السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره. وأكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وقوف المملكة بكل إمكاناتها مع الإمارات ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، وأمن الملاحة في الخليج العربي. وشدد على العلاقات الأخوية التاريخية الاستراتيجية بين المملكة والإمارات.

ودان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، معتبراً أنها تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم. وقال «إن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشراً على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك». وأكد التضامن الكامل مع الإمارات، ومع كل الدول العربية الشقيقة في المنطقة.

ودانت تونس الأعمال التخريبية التي استهدفت السفن التجارية، مؤكدة تضامنها مع الإمارات في هذا الشأن. ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية وتهديد أمنها وسلامتها، وتزيد التوتر في المنطقة. كما دانت الجزائر بشدة الأعمال التخريبية. وقال عبد العزيز بن علي شريف، الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية «نشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين».