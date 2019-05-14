وسائل الإعلام الدولية: تهديد لإمدادات النفط

دينا مصطفى (أبوظبي)

اهتمت دوائر الإعلام العالمية بأنباء الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن متعددة الجنسيات بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في بحر عمان، مؤكدة أن هذه الاعتداءات قد تهدد سلامة الملاحة الدولية في المنطقة.

كما تناولت قنوات إعلامية الخبر لجهة التخريب الذي طال اثنين من ناقلات النفط السعودية في هجمات تشكل تهديداً لأمن إمدادات النفط العالمية.

ونشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية تقريراً مفصلاً أشارت فيه إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول عمليات التخريب. وقالت إن الناقلتين السعوديتين كانتا في طريقهما لتحميل النفط الخام من ميناء رأس تنورة لتسليمه إلى الولايات المتحدة. فيما سلطت وسائل إعلام بريطانية الضوء على العمليات التخريبية، موضحةً أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تزيد من التوتر في المنطقة. ونقلت صحيفة «التايمز» إعلان المملكة العربية السعودية عن التخريب الذي استهدف ناقلتي النفط وتسبب في أضرار كبيرة.

فيما نقلت صحيفة «دايلي ميل» إدانة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد اللطيف الزياني الذي أكد أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ستزيد من التوتر والصراعات في المنطقة، وتعرض شعوبها لخطر كبير.

وأشارت إلى الإدانة العربية الواسعة لهذا التخريب. فيما نشرت «فوكس نيوز» الخبر، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقالت المحلّلة في مجموعة «أميركان انتربرايز اينستيتوت» كارين يونج لوكالة «فرانس برس» «إن العمل التخريبي قد يكون هجوما إلكترونيا». وأضافت «يجب توخي الحذر من الاستفزازات المتبادلة والتصرفات التي يمكن أن يساء فهمها».

«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداءات

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات. وأشارت في بيان إلى أن هذا العمل التخريبي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.