اتفاق سوداني على هيكل وصلاحيات الحكم

شوقي عبد العظيم (الخرطوم)

اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أمس على هيكل الحكم وصلاحيات مستوياته خلال الفترة الانتقالية، وذلك عبر جلسة مفاوضات مباشرة استمرت لساعات بقاعة الصداقة، وسط أجواء إيجابية ومتفائلة بالوصول إلى اتفاق في نقاط الخلاف الأخرى قريباً، وستتواصل جلسات التفاوض اليوم وغداً.

وقال شمس الدين كباشي، الناطق باسم المجلس العسكري في تصريحات مشتركة مع قوى التغيير: «توصلنا لاتفاق على هياكل الحكم ونظامه خلال الفترة الانتقالية، وسط أجواء إيجابية، ونتوقع أن نصل إلى اتفاق حول جميع النقاط المختلف عليها غداً في جلسة التفاوض».

من جانبه، أكد طه عثمان اسحق، الناطق باسم «قوى الحرية والتغيير»، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيل «مجلس سيادة» جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً.

وقال اسحق تم التوصل لاتفاق مرضٍ مع المجلس العسكري حول الهياكل وصلاحياتها وإن بقية النقاط المختلف عليها يسهل الوصول فيها إلى حل.

وأوضح اسحق «تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها، وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي، وغداً تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية».

وتابع أن «المحادثات اليوم (الثلاثاء) ستتناول تشكيلة المجلس» الجديد.

وقال الرشيد سعيد، المنسق الإعلامي للتغيير لـ«الاتحاد»: «النقاط المتبقية تتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي بعد الاتفاق على صلاحياته، إضافة إلى نسب التمثيل في المجلس التشريعي». وأضاف الرشيد «تم الاتفاق على أن يتم تشكيل مجلس الوزراء من قوى الحرية والتغيير، وأن تحصل على غالبية مقاعد المجلس التشريعي البرلمان، وتنحصر نقاط الخلاف بحسب الرشيد في مدة الحكم، ونسب المشاركة في الهياكل».

وقال «إن الجلسة حسمت نقاطاً جوهرية وما تبقى من الممكن الاتفاق عليه، خاصة مدة الفترة الانتقالية، وترى قوى التغيير أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات، بينما يرى المجلس العسكري أن لا تزيد على سنتين، تدخل بعدها البلاد في انتخابات مباشرة».

وذكرت مصادر لـ«الاتحاد» أن المجلس العسكري أبدى مرونة كبيرة خلال جلسة التفاوض، كما أن تحديد نقاط الخلاف من جانب التغيير ساهم في أن يكون النقاش مباشراً.

وقال صلاح دامبا، المحلل السياسي لـ«الاتحاد» إن كل طرف كان يتعرض لضغط بطريقة ما، ولكن ضغط الشارع كان له تأثير على كليهما ولا مجال من الوصول إلى اتفاق، والبلاد تمر بضوائق واختناقات.

ومن المقرر أن تناقش جلسة المفاوضات بين العسكري والتغيير اليوم الثلاثاء نسب المشاركة في المجالس ومدة الفترة الانتقالية، وسادت أجواء فرح وتفاؤل في ساحة الاعتصام أمام القيادة بعد التصريحات المشتركة. وقالت فاطمة عبدالله، معتصمة أمام القيادة: «هذه خطوة إيجابية، ونحن مع الاتفاق، وستكتمل الفرحة بعد تشكيل الحكومة». وقال بشير أحمد «ننتظر الحكومة المدنية، ولكن الاتفاق اليوم شيء جيد، وبهذه الطريقة ستتحقق المطالب».

وأغلق المحتجون أمس كوبري المك نمر في وجه المارة، ووضعوا متاريس أمام مداخله بجهتي بحري والخرطوم وهو شريان رئيس في حركة المرور في العاصمة الخرطوم. كما نفذ العاملون بالشركة السودانية للكهرباء إضراباً بعد احتجاجهم على تعرضهم للضرب من قبل بعض السودانيين بسبب قطوعات الكهرباء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على موظفي شركة الكهرباء، وفرقت قوات الدعم السريع محتجين في الخرطوم بحري، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت أعيرة نارية في الهواء، وأزاحت المتاريس عن الشوارع.

وأعلنت مجموعة من القانونيين والمحاميين برئاسة النائب العام الوليد سيد أحمد عن قبول دعوى جنائية ضد من خططوا ودبروا ونفذوا انقلاب 30 يونيو العسكري بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.

تنفيذ أكبر حملة إعفاءات في الشرطة

في أكبر حملة إعفاءات تشهدها الشرطة السودانية، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان «هيئة القيادة» في الشرطة. وتتكون الهيئة من 11 ضابطاً برتبة فريق. كما أحال المجلس العسكري الانتقالي 29 لواء و14 عميداً ومقدماً إلى التقاعد، بالإضافة إلى مئات الضباط من ملازم أول وملازم.

إلى ذلك، أعفى البرهان مدير عام الشرطة، وعين بدلاً منه اللواء عادل بشائر، كما عين نائباً جديداً لمدير الشرطة ومفتشاً عاماً. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أصدر منتصف أبريل الماضي مرسوماً بتعيين الفريق أول شرطة بابكر أحمد الحسين مديراً عاماً لقوات الشرطة السودانية. كما أصدر مرسوماً بتعيين الفريق شرطة دكتور أسامة إبراهيم أحمد إبراهيم نائباً لمدير عام قوات الشرطة السودانية.

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توجيه تهمة قتل متظاهرين للبشير

أعلن النائب العام السوداني، أمس، توجيه التهمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير بقتل متظاهرين خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه. وأفاد مكتب النائب العام بأن «النيابة العامة وجهت اتهاماً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة». وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان أن النيابة العامة «وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في بلاغات القتل كافة في الأحداث الأخيرة».