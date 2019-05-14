قائد عسكري لـ«الاتحاد»: عشرات القتلى بـ 12 غارة على مواقع لميليشيات طرابلس

أحمد البنك (بنغازي)

نفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات ميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة داعمة لحكومة الوفاق الوطني في محاور طرابلس، بحسب تصريحات مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد محجوب لـ«الاتحاد».

وقال العميد خالد المحجوب إن الغارات استهدفت تمركزات الميليشيات في محاور عين زارة والكسارة، ما أدى لتكبيد ميليشيات أسامة جويلي التابعة لحكومة الوفاق خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مؤكداً أن عدد الغارات الجوية على الميليشيات بلغ أكثر من 12 غارة.

وأشار المحجوب إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس إثر ضربة جوية نفذها سلاح الجو مساء الأحد، لافتاً لاستمرار قوات الجيش الليبي في استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة التي بدأت تدفع باحتياطات الأسلحة والذخائر لضواحي طرابلس.

وأكد المحجوب أن قوات الجيش الليبي ستحسم المعركة قريباً وستقضي على الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، مشيراً إلى استمرار الجيش في معركته ضد الميليشيات والإرهابيين. وتمكن سلاح الجو الليبي من تدمير معسكر السعداوي لميليشيا الفاروق التي يقودها الإرهابي أبي عبيدة الزاوي.

ويشير قصف الجيش الليبي لميليشيا الفاروق الإرهابية في مدينة الزاوية إلى تطوير الجيش الليبي لعملياته العسكرية في المنطقة الغربية، واستنزاف قدرات الميليشيات المسلحة في مدينتي طرابلس والزاوية.

‏وأكد المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الجيش الليبي في المنطقة الغربية إفشال محاولة للميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق للالتفاف على الجيش الليبي.

وكشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي عن خط جوي وبحري مفتوح بين تركيا ومدينة مصراتة، متهماً القوات التابعة لحكومة الوفاق باستخدام طائرات من دون طيار تركية في الحرب الدائرة بالأطراف الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وأكد اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، أن قوات الوفاق استعملت الطائرات التركية بعد إسقاط طائرات تابعة لها، وإعطاب طائرات أخرى، متّهماً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالزج بتقنيات عسكرية تركية في ليبيا.

واتهم المسماري قوات الوفاق باختطاف طيّار مدني يعمل لدى الخطوط الجوية الليبية ويدعى «نوري الأطرش»، وذلك بعد اكتشاف الأخير رحلة مشبوهة إلى تركيا قامت بها طائرة من نوع إيرباص 330 تتبع الخطوط الليبية.

ويقوم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بجولة عربية وأوروبية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة وتشمل الجولة زيارة لإيطاليا وفرنسا.

وكان المشير خليفة حفتر قد التقى في القاهرة خلال أسبوعين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث عملية تحرير طرابلس والتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد ونقل مقاتلين أجانب لدعم حكومة الوفاق في العاصمة.

إلى ذلك، فشلت الجولة الأوروبية التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في إقناع الدول الغربية بدعم تحالفه مع الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة في طرابلس.

وشددت الدول الأوروبية على ضرورة التوجه لحل الأزمة الليبية سياسياً ودعم جهود الأمم المتحدة، والدعوة لوقف إطلاق النار في طرابلس من منطلق إنساني وليس دعماً لحكومة الوفاق.

إلى ذلك، عقدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، لقاء ثنائياً مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والاستماع للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وشددت موجيريني أثناء حديثها مع السراج على ضرورة وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية كافة، مناشدة أطراف النزاع كافة والأطراف الإقليمية العمل على التهدئة. وتطرقت إلى ضرورة تأمين توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المهاجرين واللاجئين الموجودين على الأراضي الليبية.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي في بيان لوزراء خارجية دول الاتحاد، عقب اجتماعهم في بروكسل، جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والمشاركة مع الأمم المتحدة لضمان وقف كامل وشامل للأعمال العدائية، مشدداً على ضرورة الانفصال علناً عن العناصر الإرهابية والإجرامية المتورطة المشتبه في ارتكابها جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجون في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن تمسكه بالحل السياسي وعن قناعته بعدم وجود مخرج عسكري للوضع الليبي، ورأى أنه «يتعين على كل الأطراف الانخراط فوراً في عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة».

وكان الجيش الليبي قد كشف عن وجود عناصر إرهابية وإجرامية متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وأظهرت لقطات مصورة وجود أفراد مدرجين في قائمة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة باعتبارهم شخصيات مطلوبة دولياً.