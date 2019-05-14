طائرات التحالف تدك الحوثيين في صعدة وحجة والضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

لقي عشرات الحوثيين مصرعهم بغارات جوية لطائرات التحالف العربي في محافظات صعدة وحجة والضالع، فيما جددت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران انتهاكاتها للهدنة في محافظة الحديدة، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مشارف «التحيتا» وقصفت عدة مواقع للجيش وتجمعات سكنية، وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بالقرب من مقر حكومي وسط مدينة تعز.

وقتل مالا يقل عن 10 مسلحين حوثيين وجرح آخرون في ضربات جوية للتحالف العربي استهدفت، أمس، تجمعاً للميليشيات الانقلابية في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة. وأفادت مصادر ميدانية، بأن مقاتلات التحالف أغارت على تجمع لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «أم الرياح» القريبة من مركز مديرية «كتاف» في شمال شرق المحافظة الحدودية مع السعودية، مؤكدةً أن الغارات أوقعت أكثر من 10 قتلى والعديد من الجرحى في صفوف الميليشيات.

وتزامن القصف مع استمرار المعارك المتقطعة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في عدد من المواقع بمديرية «كتاف»، ومناطق أخرى في صعدة.

كما قتل مسلحون حوثيون وجرح آخرون، أمس، في غارات جوية للتحالف على تجمعات للميليشيات في مديرية «عبس» بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ودمرت غارات جوية أخرى مخزن أسلحة للحوثيين في مديرية «مستبأ» شمال محافظة حجة.

وفي الضالع، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات وتحركات للميليشيات استهدفت تجمعات وتعزيزات غرب مديرية «قعطبة» شمالي المحافظة. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أسلحة وأطقم عسكرية.

وقتلت مسنة برصاصة قناص حوثي في مديرية «الأزارق» غربي محافظة الضالع. وذكرت مصادر محلية، أن قناصاً حوثياً استهدف، زهراء حميد علي «72 عاماً»، في قرية «ذي علي» غربي مديرية «الأزارق». وأكدت المصادر أن المواطنة زهراء، قتلت على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافها. وتواصل الميليشيات الحوثية المتمركزة في أطراف منطقة «باهر»، المطلة على مديرية «الأزارق» استهداف الأهالي بالقنص أو بالقصف المدفعي متسببة بوقوع ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي انتهاكاتها للهدنة في محافظة الحديدة، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مشارف مديرية التحيتا وقصفت عدة مواقع للجيش وتجمعات سكنية داخل مدينة الحديدة.

واستهدفت الميليشيات، بصواريخ الكاتيوشا، وصواريخ من نوع «لُو»، مواقع الجيش اليمني، في مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة، كما قصفت باستخدام قذائف الهاون، وقذائف «B 10»، مواقع الجيش في منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

في السياق، دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها وآلياتها القتالية إلى مشارف مديرية التحيتا، وتمركزت في مناطق محاذية للمديرية.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الميليشيات الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوبي المحافظة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

في غضون ذلك، أطلقت الميليشيات الانقلابية، من مديرية «باجل»، شرقي مدينة الحديدة، صاروخاً باليستياً، باتجاه المناطق الجنوبية للمحافظة.وفي سياق آخر، قتل جندي ومدنيان أحدهم امرأة وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر إرهابية بالقرب من مقر السلطة المحلية المؤقت بشارع «جمال» وسط مدينة تعز.

وأفاد مصدر محلي لـ «الاتحاد»، بأن مجهولين قاموا بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من بوابة مقر السلطة المحلية المؤقت المتواجد في مبنى شركة النفط في شارع «جمال»، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي من حراسة المقر الحكومي إلى جانب مدنيين أحدهم امرأة كانوا موجودين بالقرب من موقع الانفجار إلى جانب إصابة آخرين في صفوف الجنود والمدنيين المارين في المنطقة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الشرطة قامت بتمشيط المنطقة عقب الانفجار وتمكنت من العثور على عبوة ناسفة أخرى على بعد أمتار من العبوة السابقة قرب مقر السلطة المحلية وتم تفكيكها وإبطال مفعولها.

وأشار شهود عيان إلى أن الإرهابيين وضعوا العبوتين بين النفايات على جانبي الطريق، موضحين أن شظايا كثيرة وخطيرة تطايرت من العبوة الأولى وباتجاهات متفرقة، ما أدى إلى سقوط مصابين بين الأهالي في الشارع الرئيسي.

وقالت شرطة المحافظة، إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، حيث وصلت فرق التحريات لمسرح الحادثة بعد وقوعها مباشرة لإجراء التحقيقات الأولية.

وقالت الشرطة: إنها ستتخذ كافة الإجراءات لكشف ملابسات الجريمة والوصول لمرتكبيها واتخاذ أقسى العقوبات بحقهم، مؤكدةً أن أجهزتها الأمنية تعمل بوتيرة عالية وعلى مدار الساعة لتأمين حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار للمحافظة. وأهابت شرطة تعز بالمواطنين الإبلاغ عن أي جسم غريب وعدم الاقتراب منه حال ملاحظته، كما تهيب بهم إبلاغ أقسام الشرطة عن أي حادث أو ما يهدد الأمن والسلامة.

التحالف: الميليشيات رفضت تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم

اتهم التحالف العربي، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران برفض تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة، والتي دعت إليها الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي لا تزال تستهدف المدنيين عشوائيا في الحديدة.

وكشف المالكي عن أكثر من 4 آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي. وأشار متحدث التحالف إلى أن الميليشيات تواصل تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة، بعد مزاعمها بسحب مسلحيها من الميناء الاستراتيجي. ولفت المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول استغلال الهدنة الإنسانية في الحديدة لتخزين الأسلحة وحفر الخنادق وزراعة الألغام الأرضية. وفي سياق آخر، قال متحدث التحالف إن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه الأراضي السعودية. وأكد المالكي أن التحالف العربي مستمر في تدمير قدرات الميليشيات في حصولها على الأسلحة المتطورة والطائرات بدون طيار. وذكر أن مقاتلات التحالف، استهدفت بدقة قاعدة «الديلمي» الجوية التي تستخدمها الميليشيات لتصنيع الطائرات من دون طيار.