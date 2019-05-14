العراق: تفكيك خلية إرهابية في كركوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، عن اختراق وتفكيك واعتقال خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً، في محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية أن «مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً واعتقلتهم جميعا في محافظة كركوك». وأضاف أن «أفراد الخلية ينتمون لما يسمى بولاية كركوك ويمارسون عدة نشاطات ومهام في أماكن مختلفة من المحافظة تمثلت بتهيئة المضافات وتجهيزها للإرهابيين وتوزيع الرواتب عليهم وتزويدهم بالوقود، ومنهم من كان يعمل في ديوان الزكاة وتوزيع الحبوب وبعضهم يعمل مجهزا للأسلحة والعتاد، وبينهم مختص في زراعة العبوات الناسفة وصناعة الدوائر الكهربائية الخاصة بها وميكانيكي عجلات».

وفي السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن الإطاحة بمسؤول «ديوان الدعوة والإرشاد» التابع لتنظيم «داعش» في الرمادي. وذكرت المديرية في بيان «بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بأحد الإرهابيين وإلقاء القبض عليه في منطقة صوفية الرمادي بالأنبار، حيث يعد هذا الإرهابي المسؤول عن ما يسمى بديوان الدعوة والإرشاد».

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