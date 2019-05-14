الأمم المتحدة تحذر من انهيار التهدئة في غزة

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

حذر مسؤول في الأمم المتحدة أمس، من مخاطر انهيار التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي في غزة: «على كافة الأطراف التعاون من أجل تثبيت التهدئة وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة، حتى يكون لديهم أمل بمستقبل أفضل». وأضاف ملادينوف، عقب افتتاحه مشروعاً للطاقة الكهربائية في مستشفى محلي «نتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في غزة وللمضي في تنفيذ المشاريع الإنسانية». ونبه ملادينوف إلى خطر اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة، واصفاً الوضع بـ«الهش والمتوتر»، معتبراً «أنه لا يوجد أي طرف يريد استحضار الحرب لأنها ستجلب الدمار على الجميع». وأكد أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لإحداث اختراق في ملف حصار غزة عبر المشاريع الإنسانية، والتركيز على مشاريع خلق فرص العمل المؤقتة بالتعاون مع البنك الدولي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن عدم توفير 60 مليون دولار بحلول الشهر القادم سيجعل مقدرتها على تقديم الغذاء لحوالي مليون لاجئ في قطاع غزة عرضة لتحديات كبيرة. وأضافت في بيان أن ذلك يشمل «حوالي 620 ألف شخص يعانون من فقر مدقع، وحوالي 390 ألف شخص يعانون من فقر مطلق».

وأوضحت الوكالة التي تعتمد في تمويلها بالكامل على التبرعات الطوعية، أن الدعم المالي لم يواكب النمو في الاحتياجات. وقالت في بيانها «من أقل من 80 ألف لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الأونروا في غزة في العام 2000، هنالك اليوم أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم». ونقل البيان عن ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في غزة قوله «إن هذا يشكل زيادة بحوالي 10 أضعاف وسببها الحصار الذي أدى إلى إغلاق غزة والأثر الكارثي له على المجتمع المحلي، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الداخلية المستمرة التي بدأت في العام 2007».

100 ألف شهيد فلسطيني وعربي منذ النكبة

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس، أن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا منذ النكبة عام 1948 وحتى الآن داخل فلسطين وخارجها بلغ نحو 100 ألف شهيد. وقال الجهاز في بيان استعرض فيه أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق عشية الذكرى الـ71 للنكبة، إن عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى السابع من الشهر الجاري بلغ 10853 شهيداً.

وأضاف أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث قضى 2240 شهيداً منهم 2181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع. وذكر الجهاز أن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أشارت إلى أن عدد اللاجئين المسجلين في مطلع العام الماضي حوالي 02. 6 مليون لاجئ يعيش حوالي 4. 28 في المئة منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً للوكالة، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 في سوريا و12 في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.