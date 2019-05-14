-جماهير الحسنية تستقبل الجماهير التطوانية على طاولة الإفطار -صور

استقبلت جماهير حسنية أكادير، مساء اليوم الإثنين، جمهور المغرب التطواني الذي حل بمدينة أكادير قبيل المقابلة التي تجمع بين الفريقين ليلة اليوم الاثنين على أرضية ملعب أدرار الكبير برسم الدورة 28 من البطولة المغربية الاحترافية، وقاموا بدعوتهم إلى إفطار جماعي بإحدى الأحياء المعروفة في مدينة أكادير.

إلى ذلك، أقدم عدد من أفراد جماهير الغزالة السوسية على دعوة الجماهير التطوانية إلى طاولة الإفطار بحي الوفاء في مدينة أكادير، في جو احتفالي يكرس العلاقة الطيبة بين الجمهورين السوسي والشمالي، ويرسخ ثقافة الروح الرياضية التي يجب أن تسود داخل الملاعب المغربية بعيدا عن جميع أشكال الشغب.

يشار أن فريق المغرب التطواني يدخل هذه المباراة أمام حسنية وهدفه تحقيق الفوز ولاشيء غير الفوز للحفاظ على حظوظه للبقاء في القسم الأول من البطولة الاحترافية والإبتعاد عن المنطقة المكهربة لتجنب النزول الى القسم الوطني الثاني، في حين يسعى فريق حسنية أكادير لتأكيد مساره المتميز هذا الموسم واحتلال المراتب الثلاث الأولى للمشاركة في احدى المنافسات الافريقية.

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