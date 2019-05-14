البطولة تزداد إثارة.. الوداد يسقط ببركان والكوكب يفوز برباعية على برشيد

واصل فريق الوداد البيضاوي مسلس نتائجه السلبية في آخر جولات البطولة، وذلك بعد أن انهزم بميدان نهضة بركان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، بالملعب البلدي لبركان، برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول متعادلا بهدف لمثله، إذ كان الفريق الأحمر هو السباق للتسجيل، بواسطة اللاعب وليد الكرتي، منذ الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل محمد فرحان النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة التاسعة.

وفي الجولة الثانية، ازداد منسوب الإثارة والتشويق في المباراة، فسجل الفريق البركاني، الهدف الثاني في الدقيقة 53 بواسطة عمر النمساوي، وهو الهدف الذي حرك الفريق الأحمر، ودفعه للضغط اكثر على مرمى علي المحمدي، ليسجل أشرف داري هدف التعادل، في الدقيقة 73.

غير أن الطوغولي كودجو لابا، هداف الفريق البرتقالي، أبا إلا أن يضع لمسته على المباراة، فسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بانتصار بركان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الوداد في 54 نقطة بالمركز الأول، بفارق نقطتين، عن غريمه التقليدي، الرجاء، مع مباراة ناقصة، بينما رفع الفريق البركاني رصيده إلى 37 نقطة في المركز السايع.

وفي مدينة مراكش، خطا الفريق المراكشي، خطوة مهمة في طريق البقاء في البطولة الاحترافية، وذلك بعد أن انتصر على ضيفه يوسفية برشيد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقع أهداف مراكش كل من عبد الإله عميمي، في الدقيقتين 4 و49، وساماكي في الدقيقتين 55 و71، بينما سجل هدف برشيد، اللاعب يونس راشيدي، في الدقيقة 80.

واستفاد الفريق المراكشي، من تعثر المغرب التطواني، بميدان حسنية أكادير، والذي انهزم بهدف دون رد، ليخرج من المركز قبل الأخير.

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أما شباب الريف الحسيمي، متذيل الترتيب، فقد اكتفى هو الآخر بالتعادل، بهدف لمثله أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

وفي باقي مباريات هذه الجولة:

الجيش الملكي 0 / 0 سريع واد زم

أولمبيك خريبكة 2 / 2 الفتح الرباطي