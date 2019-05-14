أغناج: معتقلين حراك الريف بسجن طنجة يشتكون من “سوء تغذية” رمضان

اشتكى عدد من المعتقلين على خلفية “حراك الريف” من ما وصفوه بـ(هزالة ) التغذية التي يتلقونها، خصوصا خلال هذا الشهر الكريم، وذلك بحسب محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”.

وقال أغناج في تدوينة له على حسابه في فيسبوك إنه لازال ينتظر الحصول نسخة من القرار الجنائي الاستئنافي، بهدف تقديم مذكرات الطعن بالنقض في ملف “حراك الريف”.

كما أكد أن المعتقلين بسجن “طنجة 2″، لازالو ينتظرون أن تفي المندوبية العامة للسجون وعدها بتجميعهم، هم وباقي معتقلي الحراك كما وعدت بذلك خلال الاتصالات السابقة على رفع إضرابهم الأخير.

وأكد، أغناج أن المعتقلين جميعهم في وضع صحي غير مقلق، بمن فيهم المعتقل محمد الاصريحي وربيع الابلق، مع تسجيل استمرار معاناة المعتقل كريم أمغار من آلام الظهر.

وتابع المتحدث ذاته، أن المعتقلين متشبثون ببراءتهم، ويتوقعون أن يجد ملفهم وملف الريف عموما حلا سريعا، بالإضافة إلى الإستجابة لطلباتهم بخصوص التمدرس واجتياز امتحانات الباكالوريا.