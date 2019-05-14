الدكالي: عدد المتبرعين بالدم يرتفع بـ7 في المائة سنويا.. ونعرف أحيانا أزمة في الاحتياطي

دعا أنس الدكالي، وزير الصحة، المواطنين، والمواطنات إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم، خلال شهر رمضان، مشددا على أن لا تأثير في صحتهم.

وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، ظهر اليوم الاثنين، أنه في السنوات الـ7 الماضية، ارتفع عدد المتبرعين بالدم بـ7 في المائة كل سنة، مشددا على أن هناك وعيا لدى المغاربة بأهمية التبرع بالدم.

وأضاف الدكالي: “بلادنا تعرف بين الفينة والأخرى أزمة في احتياطي مخزون الدم، والحالة ليست دائمة، وإنما طارئة، وتشهدها مختلف دول العالم في غياب المتبرعين المنتظمين”.

ويرى المتحدث أن أزمة احتياطي الدم تتزامن في الغالب مع الأعياد، والعطل المدرسية، والفترة الصيفية، مشيرا إلى أن شهر رمضان، يجب أن يكون فرصة لتعزيز مخزون احتياطي الدم، من خلال الحملات، التي يشهدها.

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يذكر أن المركز الوطني لتحاقن الدم أطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم، مع بداية شهر رمضان، التي ستشمل 99 مسجدا في مختلف مدن المملكة.

وقال محمد بنعجيبة، مدير المركز الوطني لتحاقن الدم في المغرب، في تصريح سابق لـ“اليوم24″، إن شهر رمضان يعتبر مرحلة صعبة تتميز بنقص كبير في كمية الدم، خصوصا لتزامنه مع فصل الصيف.

وتهدف الحملة، بحسب مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، إلى بلوغ نسبة 100 في المائة من التبرعات الطوعية، والحصول على 23 ألف تبرع بالدم، بالإضافة إلى تحقيق ما بين 900 إلى 1000 تبرع يوميا، بينما تشير المعطيات إلى حاجة ما بين 700 و800 مريض إلى الدم يوميًا.